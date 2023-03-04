أحمد آدم يناقش قضية التفاؤل والتشاؤم: أمر فطري ولا مكتسب؟

ناقش الفنان أحمد آدم، في حلقة الجمعة من برنامج «آدم شو» المذاع عبر فضائية «الحياة» قضية التفاؤل والتشاؤم، قائلًا: «من زمان وأنا عيل صغير بسأل نفسي سؤال: هو التشاؤم والتفاؤل سلوك فطري ولا مكتسب؟ وهل البني آدم بيتولد مكتئب أو بيتولد متضايق أو بيتولد دمه تقيل وبايخ ولا هو حسب البيئة والمجتمع».

حاجة رباني من وانت عيل صغير

وعرض آدم فيديو لطفلين أحدهما يضحك على موقف بشدة بينما يبكي الآخر بسبب نفس الموقف، معتبرًا أن المسألة «حاجة رباني من وأنت عيل صغير».

كما عرض آدم بعض الفيديوهات الساخرة لبعض المتفائلين أحدهم قام بعمل كوب من القهوة، ولكن انكسر الكوب بعد صب القهوة ليعلق عليه آدم «مش مكتوباله»، مضيفا: «دلق القهوة خير ودلقوا القهوة من عماهم وقالوا الخير جاهم».

ويذاع البرنامج الكوميدي الساخر «آدم شو» يومي الخميس والجمعة العاشرة مساءً عبر فضائية الحياة.