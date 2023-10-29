«الحياة اليوم» تكشف تفاصيل مؤتمر «بهية» التوعوي حول سرطان الثدي

خصص برنامج «الحياة اليوم»، فقرة خاصة لاستعرض تفاصيل المؤتمر الذي شهدته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمؤسسة «بهية» التوعوي، وذلك لرفع مستوى الوعي حول سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر، كما كرمت الناجحات في محو الأمية، بحضور أعضاء مجلس أمناء مؤسسة بهية.

توعية وتقديم دعم نفسي للسيدات الأصحاء

من جانبها، قالت الدكتورة جيلان أحمد المدير التنفيذي لمؤسسة «بهية» خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن اليوم هو توعية للسيدات بالتغذية، وتقديم الدعم النفسي للسيدات الأصحاء، وإن التوعية مهمة أثناء الكشف المبكر ولو تم اكتشاف أنه مصاب بمرض سرطان الثدي، يتم شفائه بنسبة 98% وهذا هدفنا، أن نكتشف المرض مبكرًا ونستطيع التغلب والقضاء عليه في وقت قليل».

الدعم النفسي مهم للغاية في رحلة العلاج للقضاء على سرطان الثدي مبكرًا

كما أضافت ساندي عادل مدير المتطوعين والدعم النفسي بمؤسسة بهية: «أننا مؤمنين بفكرة التطور والدعم النفسي من بداية بناء مستشفى بهية منذ 2015، والدعم النفسي مهم للغاية في رحلة العلاج للقضاء على مرض سرطان الثدي مبكرًا».