آخر مستجدات قانون التصالح الجديد.. المجلس يحيله للجنة الإسكان

قانون التصالح الجديد، من القوانين الهامة، المقرر مناقشتها بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بعد أن أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة الإسكان واللجان المختصة، تمهيدا لإعادة مناقشته، حيث سبق ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وفي نهاية دور الانعقاد الماضي تسقط القوانين التي لم يقرها المجلس في جلسته العامة ويستوجب إعادة تقديمها ومناقشتها.

قانون التصالح الجديد

وصرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بأن الحكومة سترسل قانون التصالح في مخالفات البناء لإجراء تعديلات جديدة عليه بعد مناقشته باللجنة في دور الانعقاد السابق، وسيتم عرض التعديلات الجديدة على اللجنة، مشيرا الى أن القانون الجديد يهدف لحل مشكلات القانون السابق وتسهيل الإجراءات، والتصدي لمجموعة من المعوقات والعقبات لتسهيل الإجراءات والتصالح في المخالفات.

تفاصيل قانون التصالح الجديد

وأضاف الفيومي، للوطن أن قانون التصالح الجديد، يتضمن حالات يجوز التصالح فيها، ليست في القانون الحالي، ومنها حالة تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، شرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام القانون.

واشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن قانون التصالح الجديد، يجيز التصالح في مخالفات البناء في التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وبالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.