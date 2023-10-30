9 معلومات عن اتحاد قبائل سيناء.. تحالف «30 قبيلة» لدعم الدولة

تكاتفت قبائل شبه جزيرة سيناء مع الدولة في الحرب على الإرهاب، حتى عادت الحياة لطبيعتها في أرض الفيروز مؤخرًا، بعد نجاح الدولة في دحر التنظيمات الإرهابية، بالتعاون بين قوات إنفاذ القانون، والشرفاء من أبناء سيناء.

9 معلومات عن اتحاد قبائل سيناء

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، 9 معلومات عن «اتحاد قبائل سيناء»، وهي كالآتي:

1- تشكل اتحاد قبائل سيناء في عام 2016.

2- يضم اتحاد قبائل سيناء من شيوخ وقادة قبائل وشبابها.

3- تحالف بين 30 قبيلة سيناوية.

دعم الدولة

4- هدف التحالف لتحسين الأمن في سيناء، ودعم الدولة والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب.

5- عاون اتحاد قبائل سيناء الأجهزة الأمنية في توفير المعلومات عن الإرهابين إبان اندساسهم وسط أهالي المحافظة.

6- ساهموا في دعم جهود قوات إنفاذ القانون في مواجهة التهريب والتسلل عبر الحدود، والأنفاق على حدود مصر الشرقية.

مواجهة التطرف

7- عمل اتحاد قبائل سيناء على تحديد أية عناصر متطرفة في كل ربع بالقبائل السيناوية، مع إبلاغ الجهات المعنية عنها.

8- شكل الاتحاد مجموعتين لجمع المعلومات عن العناصر المتطرفة ومخابئهم السرية، والأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة لدخول العناصر المسلحة لسيناء في وقت سابق.

9- التأكد التام من تورط أية عناصر في دعم العناصر المتطرفة سواء بالسلاح أو الدعم اللوجستي أو الترويج لأفكارهم أو إيوائهم أو توفير الطعام لهم، والتنسيق مع الجهات الأمنية عنها.