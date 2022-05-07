اتحاد قبائل سيناء: الحادث الإرهابي يزيدنا إصرارا على مواصلة الطريق بجانب جيشنا

نعى اتحاد قبائل سيناء شهداء مصر من رجال القوات المسلحة الذين ارتقوا أثناء الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع في غرب سيناء ونفذه عدد من العناصر التكفيرية، اليوم.

القبائل: رحم الله شهداءنا وشفى مصابينا

وقال الاتحاد في بيانه: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ»، إن موكب شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية لا يزيدنا إلا إصراراً وعزيمة على مواصلة الطريق بجانب جيشنا حتى القضاء على آخر إرهابي تكفيري على أرض سيناء الحبيبة، رحم الله شهداءنا وشفى مصابينا، العهد هو العهد، القسم هو القسم اتحاد قبائل سيناء».

تفاصيل الهجوم الإرهابي

وهجمت مجموعة من العناصر التكفيرية على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة؛ ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره.