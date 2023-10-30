وزير الخارجية البريطانية: نعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن بريطانيا تعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، لافتا إلى أهمية زيادة المساعدات التي تصل غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، قبل قليل.

وفي سياق آخر، تم تجهيز 60 شاحنة من المساعدات الإنسانية، لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني عبر منفذ رفح.

يُشار إلى أنَّ مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيًا إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، في وقت سابق، إلى أنّ المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى قطاع غزة، ما هي إلا نقطة في محيط احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أنّ شاحنات المساعدات متكدّسة من العريش إلى رفح، بانتظار الدخول إلى القطاع.