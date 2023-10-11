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وزير الخارجية البريطاني يصل إلى إسرائيل

كتب:

حسن سمير
02:42 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
غزة الآن

غزة الآن

وصل منذ قليل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إسرائيل نقلًا عن قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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