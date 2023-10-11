وزير الخارجية البريطاني يصل إلى إسرائيل كتب: حسن سمير 02:42 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023 غزة الآن وصل منذ قليل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إلى إسرائيل نقلًا عن قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «وفا»: طائرات حربية إسرائيلية تقصف ميناء الصيادين في غزة بـ«فسفور أبيض» نواب يشيدون ببيان الحوار الوطني بشأن الأوضاع في غزة: مصر لن تتوقف عن مساندة الأشقاء «وفا»: الاحتلال الإسرائيلي استهدف جامعتي «الإسلامية والأزهر» في قطاع غزة ياسر جلال ينعى شهداء غزة: «في يوم قريب ستعود القدس لأحضان العرب» غزة فلسطين إسرائيل وزير الخارجية البريطاني بقلم حسن سمير