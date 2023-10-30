متحدث جيش الاحتلال: بدأنا عملية برية واسعة في غزة كتب: منتصر سليمان 11:06 ص | الإثنين 30 أكتوبر 2023 قطاع غزة قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّ القوات بدأت عملية برية واسعة في غزة، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وكيل «عربية النواب»: مصر أول دولة دعت إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة وزير الخارجية البريطانية: نعمل بشكل مكثف للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة الاحتلال الإسرائيلي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه بـ«حزام ناري» جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا أكثر من 600 موقع في غزة خلال 24 ساعة باحث يحدد أسباب تراجع إسرائيل عن الاجتياح البري لقطاع غزة: خسائره كبيرة غزة حصار غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان