خبير علاقات دولية: حل الدولتين لن يتحقق إلا بإسقاط حكومة الاحتلال

كثّف الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاته مع الأطراف الدولية والإقليمية لتهدئة الأوضاع وحل الأزمة الفلسطينية، ولم يكتفِ بالحل المؤقت بوقف إطلاق النار، لكنه يؤكد في كل مناسبة ضرورة الحل السياسي الشامل والعادل للقضية، والعودة إلى حل الدولتين، وحدود ما قبل 5 يونيو 1967، وهو ما أكد عليه خلال قمة القاهرة للسلام، التي استضافتها العاصمة الإدارية الجديدة الشهر الجاري.

طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، قال إنّ حل الدولتين والوصول إلى حدود ما قبل 5 يونيو 1967، هو المرجعية الدولية لحل القضية الفلسطينية وإحياء الأمل في نفوس الفلسطينيين واستقرار الأوضاع، موضحا أنّه حال اتخاذ القرار سياسيا ووافقت عليه إسرائيل ودعمته الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون من السهل تطبيقه على أرض الواقع رغم كثرة المستوطنات في هذه الحدود.

وتابع البرديسي لـ«الوطن»، أنّ القرار قابل بالرفض القاطع من جانب حكومة الاحتلال والمعارضة المستترة له من الجانب الأمريكي، رغم مناداة بايدن في تصريحاته بحل الدولتين، لكنها تبقى دعوات دون اتخاذ أي خطوات على أرض الواقع، متوقعا أن يكون الحل أقرب للتطبيق حال تغيير الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي ترفض رفض قاطع الحل رغم مناداة كل دول العالم به.

و«حل الدولتين» اقترحه المفكر السياسي وعالم اللسانيات الأمريكي، نعوم تشومسكي، وروّج له بعد هزيمة العرب في حرب 67، ونادى بتقسيم الأراضي الفلسطينية التاريخية إلى قسمين، الأول تابع لدولة الاحتلال الإسرائيلي الذي تأسس سنة 1948، والآخر لدولة فلسطين على أراضي حدود 4 يونيو 1967، وهو ما يترتب عليه خروج إسرائيل من الأراضي الفلسطينية التي احتلتها بعد هذا التاريخ.