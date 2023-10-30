هزة أرضية بقوة 2.5 درجة تضرب جزر الكناري الإسبانية

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم، جزر الكناري في المحيط الأطلسي، الواقعة قبالة ساحل شمال غرب إفريقيا، وعلى عمق 8 كيلومترات، وفقًا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات المركز الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت جزر الكناري الإسبانية، على مسافة 94 كيلومترًا جنوب غربي مدينة سان كريستوبال دي لا لاجونا بمقاطعة سانتا كروث دي تينيريفه التابعة لجزر الكناري جنوب غرب إسبانيا، و10 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الشرقي من بلدية سان سيباستيان دي لا جوميرا بالمقاطعة ذاتها.