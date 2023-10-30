روسيا للنقل الجوي تغير مسارات الرحلات القادمة من تل أبيب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الوكالة الروسية للنقل الجوي، أعلنت توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لمطاري ماخاتشكالا ومينيرالني فودي في روسيا مؤقتا، إلى مدن أخرى.

وفي سياق آخر، اقتحم عدة آلاف من الأهالي المطار بسبب وصول رحلة جوية من إسرائيل، ليقوموا بفحص جوازات سفر المغادرين، وبعضهم توغل مباشرة في ميدان الإقلاع.

وذكر موقع «72» الروسي، أن الاشتباكات التي وقعت بسبب واقعة الطائرة الإسرائيلية في مطار داغستان، أسفرت عن إصابة 20 شخصا، بينهم ضباط شرطة، وعلى خلفية الاضطرابات الجماعية، أغلقت وكالة النقل الجوي الفيدرالية مطار محج قلعة مؤقتًا، وبدأت بعض شركات الطيران في إلغاء رحلاتها إلى داغستان.