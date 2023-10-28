إعلام فلسطيني: سقوط صاروخ في كريات أونو قرب تل أبيب

أفاد إعلام فلسطيني بسقوط صاروخ في كريات أونو قرب تل أبيب، اليوم السبت، وفقًا لنبا عاجل بالقاهرة الإخبارية.

قصف غزة مستمر

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية أعمال قصف قطاع غزة، واستهداف المدنيين والأطفال والعجائز.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، واستهدفت مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.