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محافظ القليوبية يتفقد مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بشبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
04:49 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
محافظ القليوبية

محافظ القليوبية

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.

جولة مفاجئة على المحال التجارية

وقام محافظ القليوبية بجولة مفاجئة على عدد من المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية ومنفذ معا ضد الغلاء بحي غرب وشرق شبرا الخيمة، وذلك ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق، ومن بينها عدد من الهايبرات والسوبر ماركت.

توافر جميع السلع الغذائية

ووجه المحافظ خلال الجولة بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجها بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، بالاضافة إلى وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وحرص «الهجان» على الاستماع لآراء المواطنين في السلاسل التجارية والهايبرات، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أي محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

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