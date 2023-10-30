بطل المصارعة كرم جابر في حوار لـ«الوطن»: قررت العودة من أجل نهاية أقوى

قبل سنوات طويلة، حقق بطل المصارعة العالمي كرم جابر ميدالية ذهبية بأولمبياد أثينا عام 2004 بعد غياب مصر منذ عام 1948، ثم حقق الميدالية الفضية بأولمبياد لندن 2012، ومنذ 7 سنوات، أعلن التوقف، لكنه عاد منذ أيام، وفاجأ جمهوره، وكانت عودته حافلة بالذهب، فرغم التوقف لسنوات، إلا أنه استطاع لمس الذهب من جديد، في بطولة العالم لرواد المصارعة باليونان.

بعد توقف بطل المصارعة كرم جابر، شارك في بعض الأعمال الفنية كفيلم حملة فرعون ومسلسل لمس أكتاف وليلة هنا وسرور وصد رد، وقرر العودة منذ فترة، فبذل مجهودات كبيرة ليتمكن من الظهور بشكل لائق، يقول في حواره لـ«الوطن»، إن إقامة ماتش اعتزال وإقامة بطولة باسمه، هو ما دفعه للعودة، وإلى نص الحوار:

كرم جابر: قررت العودة وأطمح في ماتش اعتزال

* لماذا قررت العودة من جديد إلى الرياضة والمصارعة؟

المشاركة في بطولة الرواد والعودة إلى المصارعة من جديد هي مثل الاستعداد لمباراة اعتزال، فلكي أستطيع تنظيمه، لا بد من لعب آخر دور بطولة دولية، وكان آخر ظهور لي توقف من الاتحاد الدولي للمصارعة بعد 3 إنذارات، وتوقفت عن اللعب من غير أي إعلان عن عودتي أو اعتزالي، فقررت العودة لإنهاء مشواري بشكل أقوى.

* ما هي المجهودات التي بذلتها للعودة؟

قمت بالاستعداد بمجهودات كبيرة، وفي خلال شهر واحد فقط، أعددت نفسي وجهزت جسدي جيدًا للبطولة، شاركت في معسكر مع الفريق القومي بالمركز الأوليمبي، وبرنامج مع الدكتور أشرف حافظ وهو مدربي، والكابتن محمد الجمال مدرب الأحمال للأبطال الأولمبية، باشروا جميعهم على البرنامج التدريبي، وكنت أتمرن مع المنتخب الوطني للمصارعة.

كرم جابر: سعادتي كبيرة بعد الفوز بالذهبية

* ما هو شعورك بعد الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لرواد المصارعة باليونان؟

حققت الانتصار بعدم التكافؤ في هذه البطولة، وحققت الانتصار في المباراة النهائية أمام لاعب كازاخستان بنتيجة 10/0، وكانت سعادتي كبيرة بعد الفوز، رغم الغياب والعودة في وقت قصير، استطعت الوصول لمستوى أقدر من خلاله الظهور بشكل أفضل، وكان الفوز بالذهبية من أسعد اللحظات.

* ما حكاية البطولة الدولية التي تريد تدشينها باسمك؟

قررت العودة لصناعة بطولة باسم كرم جابر، وأريد أن تليق هذه البطولة بالسياحة الرياضية وتكون دعاية لمصر، ولكن يجب أن ألعب بطولة لكي أستطيع عمل بطولة دولية في «الرانك» تحت قائمة الاتحاد الدولي أو بطولة تأهيلية باسمي.

* كيف تنظر إلى المصارعة من وجهة نظرك؟

مستوى المصارعة كان شبه ساقط في المستوى الخاص بها، ولكن بعد تغيير القانون أصبحت أقوى، وهناك سوء تنظيم خاص بمختلف الاتحادات في العالم، لكن مع وزارة الشباب والرياضة المصرية والمتابعة المستمرة، إن شاء الله القادم سيكون أفضل، وهناك مجموعة لاعبين سيتأهلوا لبطولة أولمبياد باريس 2024.

كرم جابر: سأتجه إلى إدارة لجنة فنية أو التدريب بعد الاعتزال

* ما هم أبرز الداعمين لك في حياتك؟

والدتي وزوجتي وأولادي وشقيقي، هم أبرز الداعمين لي في حياتي.

* ماذا ستفعل بعد الاعتزال؟

لن أبتعد عن الرياضة بعد الاعتزال، وسأتجه إلى إدارة لجنة فنية، أو التدريب.