آخرها «خلي بالك من زيزي».. 5 أعمال فنية شارك فيها كرم جابر ممثلا

دائمًا ما ارتبطت الألعاب الأولمبية بالنسبة للمصريين باسم البطل كرم جابر، صاحب الإنجاز الكبير بتحقيق الميدالية الذهبية في لعبة المصارعة الرومانية بـ«أولمبياد أثينا 2004»، بعد 20 عامًا من ابتعدت فيهم مصر عن منصات التتويج، و56 عامًا عن آخر ذهبية سبقته حققها الرباع إبراهيم شمس في رفع الأثقال.

آخر عمل فني شارك به كرم جابر

بعد مسيرة كرم جابر الرياضية الحافلة بالعديد من البطولات، اتجه بطل المصارعة الرومانية إلى مجال التمثيل، وشارك في 5 أعمال فنية بين الأفلام والمسلسلات، آخرهم كان مسلسل «خلي بالك من زيزي» مع النجمة أمينة خليل ومحمد ممدوح، في الموسم الرمضاني الماضي 2021، إذ قدم في المسلسل شخصية «جمال الضبع».

فيلم ومسلسل شارك بهما كرم جابر في 2019

وفي عام 2019 شارك كرم جابر في عملين ما بين الدراما والسينما، منهم مع النجم ياسر جلال في مسلسله الرمضاني «لمس أكتاف»، وقدم فيه شخصية «أشرف»، وشارك في العام ذاته في فيلم «حملة فرعون» بين عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على رأسهم بطل العمل عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني، ومحمد لطفي، ونجوم عالميين مثل هافبور جوليوس بيورنسون المعروف باسم «ذا ماونتن»، وبطل الملاكمة العالمي مايك تايسون، حيث قدم فيه شخصية أحد رجال العصابات.

بداية كرم جابر الفنية

وشارك كرم جابر في فيلم «ليلة هنا وسرور» مع النجمين محمد إمام وياسمين صبري، في عام 2018، وقدم خلاله دور رجل عصابات، وقبلها بعامين كان الظهور الأول له فنيًا، حيث ظهر كضيف شرف بشخصيته الحقيقية في مسلسل «صد رد»، مع نجوم مسرح مصر «على ربيع، محمد عبدالرحمن، وأوس أوس».

ويتم كرم جابر اليوم عامه الـ42، حيث ولد بطل المصارعة الرومانية في 1 سبتمبر عام 1979 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ حبه للمصارعة في عامه السابع عن طريق أخيه الأكبر، ونافس في أولى بطولاته في عامه العاشر، ليبدأ رحلته في حصد العديد من الألقاب الدولية، ويصبح الرياضي المصري الوحيد صاحب ذهبية وفضية في الأولمبياد.