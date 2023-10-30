الملتقى الثاني للاستثمار يختتم أعماله بتوقيع 12 بروتوكولا اقتصاديا رياضيا

أسفر الملتقى الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، عن توقيع العديد من الاتفاقيات على مدار يومين متتاليين، في ظل مشاركة 37 دولة عربية وأفريقية وأوروبية، برعاية وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي «أسميا» التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

300 شخصية من رجال المال والأعمال يشاركون بالملتقى

شارك في الملتقي الذى لاقي ردود فعل إيجابية وواسعة؛ 300 شخصية من رجال المال والأعمال من مختلف دول العالم، أبرزهم: تانيا موردزوفا، ممثل الوفد البلغاري، ومصطفي بن أحمد بن هارون البدجالي، رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة، وأحمد عبدون، رئيس الوفد الإماراتي، رئيس مركز الشباب الإماراتي، وأجناسيو جارثيا، مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية في حكومة إقليم الباسك، رئيس الوفد الاسباني، واللواء محمد نبيل الدسوقي، وفلاديمير لامدروف، الوزير الروسي، ووفود كل من سلطنة عمان وسوريا وإيطاليا وهولندا واليمن.

ومن جانبه، قال د. محي معروف، الأمين العام للاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي «أسميا»، وكيل وزارة الشباب والرياضة المصرية، إنه يتوجه بالشكر لكل من شارك في الملتقى، مشيدا بالنجاحات التي حققها الملتقي في نسخته الثانية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودعمه المستمر للنجاحات، وحرصه الدائم على تقديم الصورة الحضارية لمصر الجديدة أمام الدنيا كلها، وهو ما وضح بقوة في استقبال ضيوف الملتقى الكبير.

توقيع 12 بروتوكولا اقتصاديا رياضيا دوليا

وأشار د. محي معروف إلى توقيع 12 بروتوكولا اقتصاديا رياضيا دوليا، على هامش الملتقى، وعقد 18 جلسة مثمرة حول فنون التسويق والاستثمار، تخللها عرض النماذج الناجحة حول العالم من بين الدول المشاركة، وشارك في معرض المتلقى 68 كيانا اقتصاديا من كل دول العالم، وهو ما يؤكد نجاح الملتقى.

ومن جانبه، قال عبد الله البحار، مدير الملتقى، إن هذا التجمع الكبير من كل دول العالم في مجال الاقتصاد والتسويق والصناعة الرياضة، هو انتصار كبير للجمهورية الجديدة التي صارت جاذبة لكل شيء، وأنا شخصيا في منتهى السعادة من ردود فعل المشاركين التي كانت إيجابية وكلهم أشادوا بنجاح الملتقى، موجها الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لأنه جعل من اقتصاديات الشباب والرياضة المصرية أرقاما كبيرة ومؤثرة وهو ما لمسناه في الملتقى الكبير.