10 معلومات عن مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية.. خطوة لقليل الفجوة الاستيرادية

انطلقت أمس السبت، فعاليات مبادرة «ابدأ» في نسختها الثانية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف لتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية 10 معلومات عن مبادرة ابدأ والتي جاءت كما يلي:

- تعتبر مبادرة ابدأ شبابية رئاسية.

- ​تهدف المبادرة إلى تحقيق الاستدامة والتكامل الاقتصادي مع حياة كريمة.

- تركز المبادرة على توطين الصناعة الحديثة.

أهداف مبادرة ابدأ

- تقليل الفجوة الاستيرادية.

- تستهدف مبادرة ابدأ توفير فرص عمل.

- العمل على تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها.

- عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة.

- نجحت المبادرة في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية.

توفير التدريب الفني والمهني والتثقيفي

- كما توفر المبادرة التدريب الفني والمهني والتثقيفي للعمالة الحالية بقطاع الصناعة.

- وتستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.