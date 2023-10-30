مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة قنا.. ساعتان يوميا

أعلنت شركة كهرباء قنا، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة قنا، والتي تصل لمدة ساعتين يوميا في كل منطقة بالتناوب، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات استهلاك الوقود، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في قنا

وأكدت الشركة أنها وزعت موعد تخفيف أحمال الكهرباء في 9 مجموعات، كل مجموعة تضم مدينة وعدد من القرى والنجوع بالتبادل وفقا لمحطات الكهرباء بالمحافظة، ما بين محطة رئيسية في كل مركز، وبالتنسيق مع المحطات الفرعية بالقرى، ليتم التبادل بين المحطات الرئيسية والفرعية.

موعد انقطاع الكهرباء في محافظة قنا

وموعد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة قنا وفقا لخريطة تخفيف الأحمال الجديد كل ساعتين بالتبادل بين المناطق المحددة والمعروفة لدى الجميع على مدار 24 ساعة، على ألا تزيد مدة تخفيف أحمال الكهرباء عن ساعتين بكل منطقة.

وأكدت الشركة أن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة قنا، ثابته ولكن الجديد أنها زادت ساعة أخرى لتصبح ساعتين يوميا مع مراعاة مناطق الخدمات بمواعيد تناسبها.

تخفيف أحمال الكهرباء في محافظة قنا

وشدد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على رؤساء المدن والمراكز والوحدات القروية بالتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء على تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد، وفي حالة وجود مخالفة في تطبيق الجدول يمكن التواصل مع غرفة عمليات محافظة قنا لتقديم الشكوى، أو من خلال الاتصال بشركة الكهرباء لتوزيع الكهرباء عبر رقم 121.