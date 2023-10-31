كفر الشيخ تستعد لموسم الفول البلدي بزراعة 64 ألف فدان

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، أن مزارعي المحافظة يحرصون بشكل كبير على زراعة محصول الفول البلدي، الذي يستخدم للإنسان، وكذلك كعلف للحيوانات من الماشية والأبقار، لزيادة اللحم، والألبان لديهم.

زراعة 64 ألف فدان فول بلدي في كفر الشيخ

وأوضح الدكتور «ناجح»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن المستهدف زراعته على نطاق حقول محافظة كفر الشيخ، خلال موسم الزراعة 2023، نحو 64 ألف فدان فول بلدي، وهي مساحة جيدة للغاية، حيث ينتج الفدان نحو طن و250 كيلو فول.

ندوات إرشادية للمزارعين

وأضاف أن قسم الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، وكذلك الإدارات الزراعية علي مستوى المحافظة، ينظم ندوات إرشادية لمئات من المزارعين، وذلك وسط الحقول لتوعيتهم من مخاطر إصابة الفول بالمن، وكذلك عدم الإفراط في عمليات الري للفول.

يذكر أن محصول الفول البلدي يجود زراعته في جميع حقول محافظة كفر الشيخ، سواء الطينية أو الرملية والمطلة علي السواحل الشمالية للمحافظة، حيث يتم زراعته في منتصف شهر نوفمبر المقبل.