وكيل «زراعة كفر الشيخ»: حصاد 311 ألف فدان أرز حتى الآن

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة في محافظة كفر الشيخ، استمرار موسم حصاد الأرز الشعير للعام الحالي، مشيرًا إلى أنّ المساحة التي حصدت حتى اليوم الخميس، بلغت بنحو 311 ألف فدان من الأرز الشعير، من صنفي الأرز رفيع الحبة، والأرز عريض الحبة.

استمرار حصاد الأرز الشعير بكفر الشيخ

وقال الدكتور غربية، لـ«الوطن»، إنّ موسم حصاد الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ 2023 سيمتد حتى نهاية نوفمبر المقبل، موضحًا أنّ حصاد الأرز الشعير حقق إنتاجية ممتازة للغاية، والتي بلغ الإجمالي نحو مليون و210 آلاف طن من الأرز الشعير، المزروع على مستوى مدن ومراكز الإقليم.

محصول الأرز الشعير والإنتاجية

وأضاف أنّ المساحات المزروعة من محصول الأرز الشعير في ربوع محافظة كفر الشيخ، بلغت مساحتها بنحو 388 ألف فدان أرز، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تنتج 42% من الأرز الشعير، من المساحات التي تمّ زراعتها على نطاق محافظات مصر من محصول الأرز.