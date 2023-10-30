«أوقاف مطروح» تنظم ندوة بعنوان «بالعلم والعمل تبنى الأوطان» في مسجد العوام

نظمت مديرية أوقاف مطروح، ندوة تحت عنوان «بالعلم والعمل تبنى الأوطان والأمم» بمسجد العوام بمطروح، بعد صلاة العشاء، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وحاضر بها الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، والشيخ أحمد عادل إمام وخطيب المسجد والشيخ أنور بسيوني مسئول الإرشاد الديني.

قتل الأطفال والمدنيين العزل

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أهمية العلم والعمل معا، فهما أساس كل حضارة وركن كل تقدم وحست عليهما الأديان والشرائع والعقول السليمة، وأهمية العمل ودوره في الحياة وتيسيرها وتقدمها، كما تحدث عن أضرار إساءة استخدام العلم كما نرى من استخدامه في صناعة أسلحة فتاكة في قتل الأطفال والمدنيين العزل وهدم المستشفيات والمساجد والكنائس في فلسطين، وكان الأولى أن يكون العلم خدمة للبشرية ورفع العنت عنها والمشقة وجلب سبل التيسير.

العلم والعمل

وتناول إمام وخطيب مسجد العوام دور العلم والعمل في بناء الحضارات فلا توجد حضارة قامت إلا بالعلم والعمل معا، بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، ولم يُبْنَ ملك على جهل وإقتار، مؤكداً أن العلم والعمل والإيمان منظومة متكاملة وأساس وجود الفرد والمجتمع، حيث تقوم الحياة على تلك العناصر.

الأمة التي تهتم بالعلم والعمل تملك القوة

وذكر مسئول الإرشاد الديني، أن الأديان السماوية حثت على ضرورة العلم والعمل والتحلي بالإيمان، فلا خير في أمة يسودها الجهل الذي يتسبب في كثرة المشاكل وزيادة معدل الجريمة، بينما العمل يبعد الفرد من السقوط في فخ الفراغ وارتكاب المعاصي ويقوي من شخصيته والأمة التي تهتم بالعلم والعمل تملك القوة التي تردع كل معتد أن تمتد يده لمقدساتها وترابها الغالي.