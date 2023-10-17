قافلة لدعاة «أوقاف مطروح».. مأدبة للقرآن الكريم وندوات دينية

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح عن إنطلاق قافلة دعوية من أوقاف مطروح في المساجد والمدارس الصباحية والمسائية في ظل النشاط الدعوي والتثقيفى لدعاة وأئمة مطروح.

البداية في المنشآت التعليمية

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن القافلة الدعوية في عدة أماكن واستهدفت العديد من مدارس مطروح اليوم الاثنين، من خلال انتشار واسع ومكثف في ساحات طابور الصباح وفي اليوم الدراسي للأئمة ليحاضروا المراحل التعليمية المختلفة الابتدائي والإعدادي والثانوي، منتهجين المنهج الوسطي السمح المعتدل توجيها لأبناء الطلبة والطالبات وتوعية لهم بما عليهم من حقوق وواجبات تجاه دينهم ووطنهم وانسانيتهم.

مآدبة القرآن الكريم في المساجد

وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن الأئمة توجهو بعد هذه اللقاءات المثمرة ليجتمع بعضهم على مأدبة القرآن الكريم وذلك بعقد مقرأة الأعضاء ببعض المساجد بمحافظة مطروح والتي تقع تحت إشراف وزارة الأوقاف في مختلف الإدارات الفرعية.

ندوات دينية في مطروح

وأوضح وكيل أوقاف مطروح ببيان أنه جري انعقاد عدة ندوات دينية عقب صلاة العشاء في العديد من المساجد من بينها ندوة تحت عنوان فقه الأولويات بمسجد حبيب الرحمن التابع لإدارة شرق مطروح، وحاضر فيها كل من الشيخ تامر مصطفى مسؤول المساجد والشيخ حسام العيسوي إمام المسجد والشيخ عبد الواحد شبانه من علماء الأوقاف.

وانعقد اللقاء الثاني للأسبوع الثقافي في يومه الثاني بمسجد الرحمة بمطروح وحاضر فيه كل من الشيخ سامي عبيد مدير شؤون الإدارات، والشيخ إبراهيم الفار مدير المتابعة، وتناولا فضل الدعاء وآدابه وما يجب أن يتحلى به المؤمن حال توجهه إلى ربه راجياً، وأهم موجبات إجابة الدعاء، وكيف يستشعر المسلم تحقق إجابة دعائه، وكان مقدماً للقاء الشيخ إبراهيم سراج إمام المسجد ومن أئمة قادة الفكر.