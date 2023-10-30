بعد تقديم طلب إحاطة.. «صحة النواب» توصي بسرعة إنشاء مستشفى أبو حماد العام

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، طلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن إعادة إنشاء مستشفى أبو حماد بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور النائب احمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، والدكتور مهندس أنور إسماعيل، مساعد أول وزير الصحة لقطاع المشروعات، والدكتور أحمد سعفان، وكيل أول وزارة الصحة، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور هشام مكبن، والدكتور حسام أبو ساطي، وعدد من قيادات الوزارة.

قرار إزالة لمستشفى أبو حماد العام

وخلال الاجتماع، استعرض النائب ثروت سويلم، مراحل تعطل إنشاء مستشفى أبو حماد العام، حيث صدر له قرار إزالة في 2016، وتم رصد مبلغ 30 مليون جنيه لأعمال البينة التحتية، ولكن بسبب تأخر أعمال الإزالة تم تحويل المبلغ لصالح هيئة التأمين الصحي بمحافظة بورسعيد، وذلك في عهد الوزير الأسبق أحمد عماد الدين.

وأضاف عندما جاءت، الدكتورة هالة زايد، الوزيرة السابقة، تم إسناد المشروع لإحدى الشركات لإعداد التصميمات اللازمة، وتبين أن حد الارتفاع في مركز أبو حماد 9 أمتار، وطلبت الشركة المنفذة استثناء المستشفى، من قيد الارتفاع وتم الحصول علي موافقة باستثناء مدينة كفر حماد بالكامل من قيد الـ9 أمتار لتصل إلى 15 مترا ثم 21 مترا.

وضع نماذج وأكواد جديدة خاصة بالمستشفيات الحديثة

وأوضح سويلم، أنه بعد ذلك الشوط الكبير من الإجراءات، قامت وزارة الصحة بوضع نماذج وأكواد جديدة خاصة بالمستشفيات الحديثة، ووجدت أن مساحة ارض مستشفى أبو حماد لا تتناسب مع الشروط الجديدة، حيث رصدت الوزارة لذلك الغرض مبلغ مليار و200 مليون جنيه.

وطالبت الوزارة بتوفير 5 أفدنة، لتنفيذ المستشفى وفقا للأكواد الجديدة وتعذر توفير المساحة، وبناء على ذلك تم عقد لقاء مع وزير الصحة خالد عبدالغفار، يوم الأربعاء الماضي، ووافق الوزير على إقامة المستشفى في موقعه الحالي من الأرض لمزاولة يضاف إليها مبنى معهد التمريض لتكون المساحة 7 آلاف متر يتم إنشاء مستشفى نموذج أبو حماد العام بسعة 100 سرير وبتم تطوير المبني الخالي 50 سريرا.

البدء في إنشاء المستشفى

وطلب النائب ثروت سويلم، من مسؤولي الوزارة، سرعة تنفيذ تكليفات الوزير والالتزام بها، والبدء في إنشاء المستشفى لتقديم خدمة صحية جيدة لأهالي أبو حماد، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ذلك الصرح قائلا: مبنى مستشفى أبو حماد الجديد هدية الرئيس للأهالي.

من جانبه، عقب النائب فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية، مؤيدا طلبا الإحاطة الذي تقدم به النائب ثروت سويلم حتى يليق المكان بأهالي الدائرة مقدما الشكر لوزير الصحة عل الموافقة علي البدء في إنشاء مستشفى أبو حماد.

إنشاء صرح كبير بتكلفة مليار و200 مليون

من جانبه أكد الدكتور أنور أسماعيل، وكيل وزارة الصحة للمشروعات، أن الوزارة كانت ترغب في إنشاء صرح كبير بتكلفة مليار و200 مليون ويستوجب توفير 5 أفدنة، لافتا إلى أن هناك لجان من القطاع الهندسي بوزارة الصحة ستتفقد الموقع لرفع المقاسات والتصميمات للبدء في المشروع العملاق.

وأوضح النائب ثروت سويلم، أنه بوجد محاولة لأخذ الموافقة من وزير الزراعة لتوفير مساحة الـ5 أفدنة، لافتا إلى أنه سواء تم الطلب بالقبول والرفض، فقد تم فعليا البدء في إنشاء مستشفى أبو حماد، وقامت لجنة لإعداد النموذج الذي يتناسب مع الأرض المتاحة.

وقدم سويلم الشكر لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور أنور إسماعيل، لحرصه على تقديم الخدمات الصحية لأهالي أبو حماد، كما وجه الشكر هشام للدكتور مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على جهودها غير المسبوقة في القطاع الصحي بالشرقية.