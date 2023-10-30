«عربية النواب»: جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية غير مسبوقة

عقدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، اجتماعا لنظر آخر تطورات الأوضاع في فلسطين، وجهود الدولة المصرية في إنهاء الأزمة ووقف العدوان على المواطنين الأبرياء.

جاء ذلك بحضور السفير محمد مصطفى عرفي، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومحمد الحمصاني، المستشار بجامعة الدول العربية.

وأشادت اللجنة بالجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لإنهاء الأزمة، والعمل على التواصل مع الجهات الفاعلة من أجل توصيل المساعدات لقطاع غزة.

تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية

وأكد أباظة، أن المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى ما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خدمة القضية الفلسطينية منذ أكثر من 20 يوما بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى، قائلا: تحركات مصرية لم تحدث من قبل في دعم القضية.

وأوضح أباظة، أن الرئيس السيسي أجرى العديد من الاتصالات مع زعماء وقادة العالم من أجل التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: «كل يوم نطالع اتصال هاتفي أو لقاء للرئيس السيسي مع مسؤولين في جميع أنحاء العالم من أجل وضع حد للانتهاكات والعدوان ضد الفلسطينين».

الاجتماع يتطرق إلى مؤتمر القاهرة للسلام

وأوضح أباظة، أن اجتماع اللجنة تطرق اليوم كذلك لمؤتمر القاهرة للسلام، والذي خرج بالعديد من التوصيات والقرارات أبرزها رفض العدوان، ومعارضة التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن الجهود والتحركات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، نالت تقدير جميع دول العالم، وآخرها الاتصال الذي جرى بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي جو بايدن، خصوصا وأن الأخير أكد مساندة موقف مصر الداعم لفلسطين في أهمية استمرار توصيل المساعدات لقطاع غزة.