مسلسل «صوت وصورة» الحلقة 13: نجلاء بدر تخسر محاميتها بسبب حنان مطاوع

شهدت الحلقة رقم 13 من مسلسل «صوت وصورة» وقوع خلاف بين شخصية المحامية التي تجسدها الفنانة ناردين فرج، والشخصية التي تقدمها الفنانة نجلاء بدر، وتخلي الأولى عن الدفاع عن قضية مقتل زوج الثانية.

أحداث مسلسل «صوت وصورة»

جاء ذلك بعدما زارت نجلاء بدر حنان مطاوع في منزل والدها، للاعتذار لها عندما علمت بتورط زوجها وليد فواز في مقتل الدكتور.

وحاولت نجلاء بدر، في زيارتها لحنان مطاوع، أن تؤثر عليها عاطفيا، وإقناعها بعدم الحديث عن زوجها مجددا لصالح نفسية أبنائها بعد تأثرهم بهذه الأحداث.

ورفضت ناردين فرج، زيارة نجلاء بدر، إلى منزل رضوى «حنان مطاوع»، ونصحتها بالبحث عن محامي آخر بعدما استمرت في مخالفة مشورتها على مدار الحلقات الماضية.

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» وهو من إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch it.