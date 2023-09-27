نجلاء بدر تواصل تصوير مسلسلها الجديد «صوت وصورة»

تواصل الفنانة نجلاء بدر تصوير مسلسها الجديد «صوت وصورة»؛ إذ تعمل حاليا على تكثيف تصوير مشاهدها من أجل عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

نجلاء بدر تتحدث عن المرأة والرجل

وقالت نجلاء بدر في تصريحات تليفزيونية، إن أحداث العمل تدور حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.

أبطال مسلسل «صوت وصورة»

مسلسل «صوت وصورة» بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبدالتواب «توبة»، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

آخر أعمال نجلاء بدر

يأتي ذلك بعد نجاح آخر أعمالها الفنية «سره الباتع»، والذي حقق نجاحا كبيرا برمضان الماضي، وحصل على إشادات الجمهور والنقاد.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام السلطان حامد الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، وتتوالى الأحداث.