الإعلامي جورج قرداحي في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني

زار الإعلامي جورج قرداحي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحضر اللقاء القمص كيرلس الأنبا بيشوي، سكرتير قداسته، وجميع أفراد سكرتارية البابا، وضيوف الإعلامي.

تناول اللقاء دور الإعلام الهادف في خدمة المجتمع العربي والدولي، وخاصة برنامجي الإعلامي جورج قرداحي: «من سيربح المليون» و«المسامح كريم».

وأشاد قداسة البابا تواضروس، بالعلاقة الوطيدة بين مصر ولبنان، وتقديم الصلاة للشعب اللبناني والأراضي المقدسة، من أجل أن يحل السلام في الشرق الأوسط والعالم أجمع. كما عبر الإعلامي جورج قرداحي عن عشقه وحبّه لمصر وشعبها الأصيل والذي يتحلّى بروح الضيافة والكرم.

وفي ختام اللقاء، أهدى قداسة البابا قرداحي عملا يدويا يعبّر عن الرجاء وكتابا لقداسته لجميع الحاضرين، متمنيا للجميع رسالة مثمرة في المجتمع.