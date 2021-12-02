رويترز: وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعتزم تقديم استقالته غدا

نقلت جريدة "الجمهورية" اللبنانية عن وكالة «رويترز» للأنباء أن مصادر كشفت أن وزير الإعلام جورج قرداحي يعتزم إعلان استقالته غداً.

وصرّح جورج قرداحي في وقت سابق، بأنه منفتح على كل الخيارات لحل الأزمة، وغير متمسك بالمنصب، ولكنه يريد أن يتأكد من أن استقالته ستؤدي لحل الأزمة بين دول الخليج ولبنان.

خلفيات أزمة تصريحات جورج قرداحي

وكانت تصريحات سابقة قالها جورج قرداحي قبل توليه منصب وزير الإعلام اللبناني في حكومة ميقاتي، وتمت إذاعتها خلال وجوده بالوزارة، عن الحرب في اليمن والتحالف العربي لدعم الشرعية الذي تقوده السعودية، قد أثارت أزمة كبرى بين السعودية ودول الخليج من جهة، ولبنان من جهة أخرى، أدت بعدة دول خليجية لسحب سفرائها من لبنان ودعوة السفير اللبناني لديها للمغادرة، إلى جانب إجراءات أخرى.