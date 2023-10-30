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جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في غزة

كتب:

حسن سمير
10:06 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الآن، حول تطورات الأوضاع في غزة.

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