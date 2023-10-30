جلسة لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في غزة كتب: حسن سمير 10:06 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 مجلس الأمن الدولي أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة الآن، حول تطورات الأوضاع في غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وزير الخارجية يطالب مجلس الأمن بفتح تحقيق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني بغزة مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث الأوضاع في غزة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي كوريا الجنوبية تكثف جهودها الدبلوماسية للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي الأوضاع في غزة غزة بقلم حسن سمير