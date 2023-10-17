مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث الأوضاع في غزة كتب: مريم جاد 01:21 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 مجلس الأمن الدولي - أرشيفية تبدأ، بعد قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في غزة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: زوارق حربية إسرائيلية تقذف شواطئ غزة «القاهرة الإخبارية» تدعم فلسطين بالفرنسية: شبح الموت يغطي سماء غزة (فيديو) كندا تدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عراقيل «الدفاع المدني الفلسطيني»: جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق مواطني غزة عضو منظمة «أطباء بلا حدود»: 52% من شهداء غزة أطفال غزة مجلس الأمن فلسطين بقلم مريم جاد