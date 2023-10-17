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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لبحث الأوضاع في غزة

كتب:

مريم جاد
01:21 ص | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

تبدأ، بعد قليل، جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في غزة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «القاهرة الإخبارية».

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