تعديل رسوم تذاكر مكتبة الإسكندرية بدءا من نوفمبر.. اعرف الأسعار الجديدة

أعلنت مكتبة الإسكندرية، عن تعديل رسوم تذاكر المكتبة، بدءً من 1 نوفمبر 2023، حيث شهدت استحداث تذكرة مجمعة، بالإضافة إلى التذاكر المنفردة لكل فئة في المكتبة، فيما يجرى تقسيم الأسعار حسب المصريين والأجانب، بالإضافة إلى فئات البالغين والطلاب.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية الجديدة بعدما جرى اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي لجميع الزائرين.

أسعار تذاكر مكتبة الإسكندرية المجمعة

تذكرة شاملة «مجمعة» وهي اختيارية، حيث تم إصدار تذكرة شاملة «مجمعة» تمكن حاملها من دخول المكتبة الرئيسية بالإضافة إلى متحف المخطوطات ومتحف الآثار ومتحف تاريخ العلوم والمتاحف المجانية، على أن تكون الأسعار كالتالي:

- المصريون: 50 جنيها.

- الطلبة المصريون: 25 جنيها.

- الأجانب: 300 جنيه.

- الطلبة الأجانب 120 جنيها.

تذكرة مكتبة الإسكندرية الرئيسية

وبلغت تذكرة المكتبة الرئيسية «قاعة الاطلاع» التالي:

- المصريون 10 جنيهات.

- الطلبة مدارس وجامعات وأصحاب المعاشات: 5 جنيهات.

- غير المصريين: 150 جنيهًا.

- الطلبة غير المصريين: 20 جنيهًا.

أسعار تذاكر متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

بلغت أسعار تذاكر متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، التالي:

- المصريون 20 جنيهاً.

- الطلبة والمعاشات: 10 جنيهات.

- غير المصريين: 100 جنيهًا.

- الطلبة غير المصريين: 50 جنيهًا.

أسعار تذاكر متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

بلغت أسعار تذاكر متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، التالي:

- المصريون: 20 جنيهًا.

- الطلبة والمعاشات 10 جنيهات.

- غير المصريين: 60 جنيها.

- الطلبة غير المصريين: 30 جنيهًا.

أسعار تذاكر متحف تاريخ العلوم بمكتبة الإسكندرية

بلغت أسعار تذاكر متحف تاريخ العلوم بمكتبة الإسكندرية، التالي:

- المصريون والمعاشات: 10 جنيهات.

- الطلبة 5 جنيهات.

- غير المصريين بالغون أو طلبة: 50 جنيهًا.

أسعار تذاكر مركز القبة السماوية العلمي

بلغت أسعار تذاكر مركز القبة السماوية العلمي، رسوم العروض المختلفة كالتالي:

- المصريون والمعاشات : 50 جنيها.

- الطلبة 20 جنيهًا.

-غير المصريين بالغون أو طلبة: 200 جنيهًا.

أسعار تذاكر قاعة الاستكشاف

وبلغت أسعار قاعة الاستكشاف ومنطقة الاستكشاف العلمي بمركز القبة السماوية، التالي:

- المصريون والمعاشات : 20 جنيهًا.

- الطلبة: 10 جنيهات.

- غير المصريين «البالغون أو طلبة»: 150 جنيهًا.

أسعار تذاكر عروض 12D

عروض 12D، بمركز القبة السماوية العلمي وهي بنظام الحجز المسبق كالتالي:

- البالغون والطلبة والمعاشات: 30 جنيهًا.

- المصريون غير المصريين

«البالغون أو طلبة»: 150 جنيهًا.