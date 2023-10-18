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مكتبة الإسكندرية تعلّق أنشطتها الفنية حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني

كتب:

إلهام الكردوسي
04:06 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، تعليق أنشطتها حدادا على ضحايا الفلسطينين في قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني مساء أمس.

وذكرت مكتبة الإسكندرية في بيان صحفي: «نعلن تعليق أنشطتنا الفنية، تطبيقا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق».

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