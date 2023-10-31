قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم شمالي الضفة الغربية في نابلس وجنين

أذاعت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنباء بشأن اقتحام قوات الاحتلال لبعض المناطق بشمال الضفة الغربية، مثل «نابلس» و«جنين»، وفقا لبيان أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت، بأنَّ القصف المدفعي للمنازل تجدد بمخيم البريج وسط غزة، فيما أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية بشكل مكثف على القطاع.

20 شهيدا سقطوا جراء قصف منزل مأهول وسط القطاع

وبحسب مراسل «القاهرة الإخبارية»، فإنَّ نحو 20 شهيدا سقطوا جراء قصف منزل مأهول وسط القطاع، فيما تحلق طائرات الاحتلال وتقصف العديد من المواقع، ما تسبب في نزوح أكثر من نصف سكان «غزة» باتجاه الجنوب.

وتابع، بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل الاقتحام البري لشمال غزة، ويقتحم شرقي حي الزيتون بالجنوب غزة، مع وجود اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال شمال وجنوب غزة.