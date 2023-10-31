عاجل.. الفصائل الفلسطينية: استهداف 4 آليات إسرائيلية ودبابة وجرافة شمال غزة 

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها استهدفت 4 آليات إسرائيلية ودبابة وجرافة شمال غرب قطاع غزة.

وقالت الفصائل، بحسب «القاهرة الإخبارية»، إن مسلحيها أطلقوا أسلحة رشاشة وقذائف مضادة للدبابات باتجاه القوات الإسرائيلية في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأشارت إلى مهاجمة دبابات وقوات المشاة لقوات الاحتلال الإسرائيلية في القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، غاراته التي تستهدف المدنيين العزل بقطاع غزة، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس.