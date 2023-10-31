وظائف شاغرة في الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا بالإسكندرية ودمنهور

أعلنت وزارة الثقافة تفاصيل الوظائف الشاغرة في الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا، بمحافظتي الإسكندرية ودمنهور، موضحة شروط ومواعيد التقديم في كل وظيفة.

وظائف هيئة الكتاب:

مدير عام الإدارة العامة الديكور في الهيئة العامة للكتاب

الشروط:

بكالوريوس فنون جميلة أو ما يعادله (قسم ديكور)

المستندات المطلوبة:

1) بيان حالة وظيفية معتمدة

2) مقترح التطوير للوظيفة المتقدم لها

3) بيان أبرز الإنجازات وأوجه التقدير في هذا المجال

4) شهادات الحاسب الآلي واللغات

5) عمل أصل وعدد 7 نسخ

6) 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6

7) نسخة من الملف الاصل على (CD) مرفق

التقديم

مقر الهيئة بالإدارة العامة للموارد البشرية «إدارة عمليات الموارد البشرية»

مواعيد التقديم

من 30 أكتوبر إلى 29 نوفمبر 2023

وظائف دار الأوبرا:

مدير عام الإدارة العامة لمسارح الإسكندرية ومسرح دمنهور

المستندات المطلوبة:

أصل + 6 نسخ تتضمن (طلب شغل الوظيفة - صورة المؤهـل - بيان حالة معتمد ومختوم من جهة العمل - شهادة ببيان الجزاءات - أبرز الإنجازات التى تحققت خلال الحياة الوظيفية - بيان مقترحات تطوير الوظيفة - صورة بطاقة الرقم القومى - عدد 7 صور شخصية 4×6

التقديم:

حسب إعلان بوابة الوظائف لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادات بمقر الهيئة دار الأوبرا المصرية «بأرض الأوبرا – الجزيرة – المبنى الإداري، على أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة مستوفى للشروط.

المواعيد:

من يوم 26 أكتوبر وحتى 26 نوفمبر 2023.