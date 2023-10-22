آخر موعد للتقديم على وظائف «التربية والتعليم».. اعرف المستندات المطلوبة

وفرت وزارة التربية والتعليم عدة وظائف قيادية في هيئة الأبنية التعليمية بها بعدد من المحافظات المختلفة، وأعلنت المستندات المطلوبة وآخر موعد للتقديم.

وتستعرض «الوطن» فيما يلي، تفاصيل الوظائف القيادية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وآخر موعد للتقديم بها، كما يلي:

وظائف التربية والتعليم

مدير عام الإدارة العامة لمناطق الصعيد

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القليوبية

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أسيوط

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة سوهاج

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

مدير عام الإدارة العامة للتصميم المعماري

مدير عام الإدارة العامة لصيانة المباني

مدير عام الإدارة العامة للملكية العقارية

المستندات المطلوبة لوظائف التربية والتعليم

بيان بالإنجازات والإسهامات السابقة.

مقترحات التطوير بملف مكون من 7 نسخ.

- 4 صور شخصية حديثة.

- تُقدم المستندات في موعد أقصاه شهر من تاريخ النشر.

كيفية التقديم لوظائف التربية والتعليم

تُقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك إلى الأمانة الفنية بالإدارة العامة لشؤون العاملين بمقر الهيئة

آخر موعد للتقديم

ووفقًا لبيان بوابة الوظائف الحكومية، يستمر التقديم من 16 أكتوبر الجاري حتى 15 نوفمبر 2023.