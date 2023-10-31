النيابة الإدارية تجري معاينة لعقار منهار في جزيرة شندويل بسوهاج

أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الثاني، أمس الاثنين، معاينةً لموقع العقار الكائن في "نجع جمعة" بقرية "جزيرة شندويل" التابعة لمركز سوهاج، والذي تعرض للانهيار في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأحد.

وكلفت المستشارة نهى الشقويري مدير النيابة، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار إيهاب عبدالستار، ومحمد عاطف غوش رئيس النيابة، ومحمد حجازي رئيس النيابة، وجمال عبد العظيم - وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كل من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ومدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة سوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "جزيرة شندويل"، ومسؤول التنظيم بالوحدة القروية، وقوة أمنية من مركز شرطة "جزيرة شندويل".

وتبين من المعاينة: أن العقار المنهار عبارة عن منزل قديم، جرى بناؤه دون ترخيص في تسعينيات القرن الماضي، ومقام داخل الحَيّز العمراني على مساحة 175 مترا، ومكون من ثلاثة طوابق وأرضي بنظام الحوائط الحاملة والأسقف الخرسانية المسلحة ومكتمل المرافق.

وكشفت المعاينة أنه حوالي الساعة الثانية من صباح أول أمس الأحد، انهار المنزل بالكامل، مما أسفر عن وفاة خمسة من قاطنيه، وهم سيدة وطفليها وطفلين آخرين شقيقين، بخلاف عددٍ من المصابين تلقوا العلاج اللازم.

كما أسفرت المعاينة عن وقوع خسائر مادية تمثلت - بالإضافة لانهيار المنزل - في نفوق رأسي ماشية مملوكة لأصحاب المنزل وقاطنيه.

وتولت النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني التحقيق، حيث قرر محمد عاطف غوش رئيس النيابة، استدعاء كلًا من رئيس المركز والقرية، وفني التنظيم، ومدير الإدارة الهندسية بالمركز؛ لسماع أقوالهم بالتحقيقات، مع تكليف الجهات المعنية بالديوان العام لمحافظة سوهاج بإعداد تقرير فني مفصل للوقوف على أسباب الانهيار، وما زالت التحقيقات جارية.