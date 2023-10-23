نادي النيابة الإدارية يكرم المستشارين الحاصلين على درجة الدكتوراه غدا

ينظم نادي مستشاري النيابة الادارية برئاسة المستشار عبدالروؤف موسى، غدًا الثلاثاء، حفلا لتكريم مستشاري النيابة الادارية الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير وأصحاب المؤلفات القانونية، برعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية.

أوضح المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة النادي، أن الحفل يأتي في إطار تقدير مجلس إدارة النادي لقيمة العلم وتشجيعًا من المجلس لأعضاء النيابة الإدارية في الحصول على أعلى الدرجات العلمية، مضيفًا أن الحفل يشهد تكريم 200 عضو من أعضاء هيئة النيابة الإدارية.