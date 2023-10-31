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قائد الجيش الثاني: طهرنا سيناء من دنس الإرهاب الأسود

كتب:

محمد مجدي
11:13 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

أكد اللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، أنّ رجال الجيش الثاني تربوا كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه.

وأضاف قائد الجيش الثاني الميداني، في مؤتمر بشمال سيناء بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، أنّ رجال الجيش الثاني الميداني خلال العشر السنوات الماضية مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة ورجال الشرطة المدنية على قلب رجل واحد لمقاتلة الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة حتى تغلبنا عليه وتم تطهير سيناء من دنس الإرهاب الأسود.

وأوضح أنّ الجيش الثاني الميداني أمّن الشركات المدنية المنفذة لمشروعات التنمية في سيناء.

ولفت إلى أنّ رجال الجيش الثاني الميداني مستعدين لبذل كل جهد لحماية الأمن القومي المصري من أي تهديد يواجهه في نطاق مسؤوليتهم.

وأوضح أنّ رجال الجيش الثاني الميداني يعملون على تطهير العبوات الناسفة التي وضعها العناصر الإرهابية في بعض المناطق.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.