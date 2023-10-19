القوات المسلحة توقع بروتوكولي تعاون مع وزارة الرياضة وهيئة الدواء

في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية مع مختلف الهيئات والوزارات بالدولة، وقع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعدد من قادة القوات المسلحة.

ويهدف البروتوكول إلى دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام الجينوم الرياضي في عملية اختيار وتطوير أداء الأبطال الرياضيين في العديد من الألعاب من خلال وضع خطة رياضية للتمارين التي يجب عليه إتباعها طبقا للمسح الجيني له فضلا عن متابعته غذائيا بالأسس العلمية المدروسة.

وفي ذات السياق وقعت إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء المصرية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتنفيذ الاختبارات الهندسية المعملية للمنتجات الدوائية والأجهزة الطبية لضمان مطابقة تلك المنتجات والأجهزة للمواصفات القياسية المعمول بها في هذا المجال وبما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة المطلوبة للمساهمة في الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي هيئة الدواء المصرية.