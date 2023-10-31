أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية يحققون إنجازًا رياضيًا جديدًا

حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة، إنجازًا رياضيًا جديدًا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للتجديف المكون من (18) لاعبًا ولاعبة، التي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بدولة تونس، بمشاركة (168) لاعب ولاعبة يمثلون (20) دولة.

وحجز لاعبان من المؤسسة العسكرية بطاقتين للتأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024 (أوليمبي - باراليمبي)، حيث حقق الرائد/ علي مصطفى الزيني (مصاب عمليات بسيناء) الميدالية الذهبية للتجديف قارب زوجي مختلط وحجز بطاقة التأهل للأولمبياد الباراليمبية، كما حقق المساعد/ عبدالخالق سمير البنا لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية للتجديف قارب فردى رجال وحجز بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثالثة على التوالي، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسميًا لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (10) لاعبات ولاعبين.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على استمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل الكوادر الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري خفاقًا في كبرى المحافل الإقليمية والعالمية.