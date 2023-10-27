«إكسترا نيوز» وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة وفرض كردون أمني حول موقع حادث طابا

أكد مصدر لقناة «إكسترا نيوز»، وصول لجنة تحقيق من القوات المسلحة وفرض كردون أمني حول موقع حادث سقوط صاروخ في طابا.

وكانت مصادر مطلعة، أوضحت أنه في إطار التصعيد الجاري في غزة سقط صاروخ في طابا، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص وحدوث تلفيات في إحدى العمارات السكنية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر مطلعة، أن الواقعة تخضع للتحقيق الجاد، للكشف عن ملابسات ما جرى، كما وصلت قوات الأمن وصلت لموقع الحادث، وبدأت التحقيقات الأولية في الواقعة.

وأفاد مصدر سيادي للقاهرة، بأنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ فإن كل الخيارات متاحة للتعامل معها، ومصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في التوقيت المناسب.

وأوضحت مصادر من داخل مستشفى طابا المركزي، أن خمسة مصابين خرجوا من بعد تلقيهم العلاج اللازم، واستقرار الحالة الطبية للمصاب السادس.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، بأن جيش الاحتلال يستهدف الوصول لأماكن المحتجزين بغزة.

وأضافت المراسلة بأن هناك مداهمة برية محتمله بشمال قطاع غزة خلال الساعات القادمة.

بينما زعم جيش الاحتلال بوجود توغل بري محدود بقطلع غزة خلال الليل.