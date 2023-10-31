ضياء رشوان: حياة المسؤولين الدوليين أنفسهم غير مأمونة في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ المسئول في الجانب الآخر بقطاع غزة عن توزيع كل المساعدات هي المنظمات الأممية والأونروا، ووكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين، ولدينا ثقة كاملة في هذه المنظمة الدولية، لأنها تعطي الشعب الفلسطيني طوال 75 عامًا كل ما نتخيله من سبل الحياة، وقد فقدت عديدًا من الشهداء في القصف والقتل الإسرائيلي، وهي تمر بظروف شديدة الصعوبة، ومقرات مدارسها ومراكزها.

«رشوان»: إحدى المدارس لديهم 12 ألف شخص فلسطيني

وأضاف «رشوان»، في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أنّ المنظمات تأوي 600 ألف فلسطيني، وإحدى المدارس لديهم 12 ألف شخص، يقيمون في مدرسة واحدة، ويحاولون أن يقدموا للشعب أقصى ما لديهم.

«رشوان»: حياة المسئولين الدوليين أنفسهم غير مأمونة بغزة

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنّ نحن حريصون على حقوق الإنسان، ولا يوجد مسئول غربي أو دولي واحد، مس شبرًا من أرض غزة، بل يذهبون إلى تل أبيب والقدس، وأكثرهم شجاعة يذهب إلى رام الله، وبالتالي حياة المسئولين الدوليين أنفسهم غير مأمونة هناك.