ضياء رشوان: إسرائيل تتعمّد إبطاء دخول المساعدات إلى قطاع غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبطئ دخول المساعدات إلى قطاع غزة، من خلال تفتيشها بصورة متعمدة البطء.

وأضاف رشوان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أنّ مصر مستعدة لدخول آلاف الشاحنات يوميًا إلى غزة، ولكن الجانب الإسرائيلي يصر على تفتيش كل شاحنة، ما يؤدي إلى تأخير وصول المساعدات إلى المحتاجين، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ قرار يحمي المساعدات الإنسانية من التأخير والمنع الإسرائيلي.