ضياء رشوان: قمة القاهرة للسلام استهدفت تسليط الضوء على حقيقة ما يحدث في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن قمة القاهرة للسلام عُقد في ظل القصف وتصاعد الأزمة، وكان الهدف منه هو تسليط الضوء على حقيقة ما يحدث، وأن يتفق المجتمع الدولي على مبادئ وليس إعلان واحد، وكانت المبادئ واضحة.. وعلى رأسها إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

«رشوان»: ما ذكر في قمة القاهرة يتردد في واشنطن ولندن

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي من أمام معبر رفح، أن: «مصر ودول أخرى بلورت موضوع وقف إطلاق النار بصوت عال في قمة القاهرة للسلام، وبصوت خافت الهدنة الإنسانية»، مشيرا إلى أن ما ذكر في قمة القاهرة يتردد في واشنطن ولندن وعواصم غربية بدأت تقتنع بهذا.

وأكد «رشوان» أن حل الدولتين حل رئيسي لهذه الأزمة، ولا بد من إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الجميع في قمة القاهرة للسلام اتفق على عدم توسيع نطاق الصراع في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حالة عدم توقف إطلاق النار وإنهاء الماسآة والمجازر التي يعيشها أهل غزة، وقتها ستكون قمة القاهرة 2 هي الحل.