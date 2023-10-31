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فتح معبر رفح البري غدا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين

كتب:

حسن سمير
06:51 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
معبر رفح

معبر رفح

أفادت مصادر لقناة «القاهرة الإخبارية» بنبأ عاجل، منذ قليل، بفتح معبر رفح البري غدًا لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم 31 أكتوبر، الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.

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