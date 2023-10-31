ضياء رشوان يعقد مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح (بث مباشر) كتب: شريف سليمان 02:59 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يقدم «الوطن» بثا مباشرا، للمؤتمر الصحفي للكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ضياء رشوان: الاحتلال الإسرائيلي يمنع وسائل الإعلام الأجنبية من دخول غزة ضياء رشوان: الدول التي كانت تعادي مصر هي الداعمة لها في القضية الفلسطينية ضياء رشوان: بعد حرب أكتوبر 1973 خرج اليمين في إسرائيل ومعه الليكود ضياء رشوان: ممارسات الاحتلال سبب تغير خطاب الإعلام الغربي بشأن الوضع في غزة ضياء رشوان: مصر تستقبل دائما الضحايا من أشقائنا في غزة ضياء رشوان: قصف مستشفى المعمداني شكل نقطة تحول في تغطية الإعلام الغربي ضياء رشوان بقلم شريف سليمان