رئيس جامعة الأزهر: طلاب ماليزيا يتميزون بحسن الخلق والإقبال على العلم

استقبل الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر، سفير ماليزيا لدى القاهرة زماني إسماعيل، في مكتبه بإدارة الجامعة بمدينة نصر، تأكيدُا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفي إطار الانفتاح والتعاون مع جميع السفارات المعتمدة لدى مصر.

عمق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر وماليزيا

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ومحمد عبد الخالق أمين عام الجامعة، وحامد سيد إسماعيل، أمين عام جامعة الأزهر المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

طلاب ماليزيا يتميزون بحسن الخلق والإقبال على العلم

وخلال اللقاء أعلن فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، ترحيبه بالتعاون مع جميع السفراء المعتمدين لدى مصر، مؤكدًا عمق الروابط والعلاقات بين جامعة الأزهر وماليزيا، مشيرًا إلى أن طلاب ماليزيا يتميزون بحسن الخلق وإقبالهم على العلم ما جعلهم في طليعة سفراء الأزهر الشريف لنشر الوسطية والاعتدال في بلادهم.

من جانبه أكد سفير ماليزيا حرص بلاده على تعليم أبنائها في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال في العالم، لافتا إلى أن جميع خربجي جامعة الأزهر من أبناء ماليزيا قد أسهموا بشكل كبير في نهضة وتطور المجتمع الماليزي.