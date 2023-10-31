تأجيل اليوم المفتوح للتوظيف بشركة سبيرو سباتس بعد وصول 15000 سيرة ذاتية

أصدرت سركة سبيرو سباتس بيانا بشأن الوظائف وفرص العمل بفروع الشركة المصرية المصنعة للمشروبات الغازية البديلة للمنتج الأجنبي، وذلك على إثر تزايد عدد المتقدمين لشغل الوظائف.

وقالت شركة سبيرو سباتس عبر بيان رسمي على صفحتها على فيس بوك Spiro Spathis، أنه بعد الوصول لجهتنا أكثر من 15000 سيرة ذاتية من راغبي العمل، حققنا أكثر مما كنا نتوقع من اليوم المفتوح للعمل.

تأجيل اليوم المفتوح للتوظيف بشركة سبيرو سباتس

وأوضحت الشركة أنه جرى تأجيل اليوم المفتوح للتوظيف لوقت آخر حسب احتياج الشركة، مشيرة إلى أنه سوف يجري النظر في السير الذاتية وتحديد موعد مع الأشخاص المؤهلين للوظائف المذكورة.

ونوهت شركة سبيرو سباتس أنه على راغبي الانضمام إلى فريق العمل، إرسال السيرة الذاتية على الإيميل الخاص بالشركة فقط SAELS@SPIROSPATHIS.COM.

تفاصيل وظائف شركة سبيرو سباتس Spiro Spathis

وكانت شركة سبيرو سباتس Spiro Spathis المتخصصة في صناعة المشروبات الغازية المصرية على أكثر من قرن من الزمان، أعلنت بالأمس عن حاجتها لتعيين 56 موظفا لديها بفروعها في عدد من المحافظات، وذلك عقب زيادة معدل الإنتاج بعد إطلاق حملات دعم المنتج الوطني، وزيادة الطلب على المنتج المصري في ظل تراجع المنافس الأجنبي، عبر اليوم المفتوح للتوظيف لسبيرو سباتس، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

التخصصات المطلوبة لوظائف سبيرو سباتس

وجاءت تخصصات الوظائف المطلوبة بشركة سبيرو سباتس Spiro Spathis على النحو التالي:

- 15 مندوب بيع تجزئة برخصة أو بدون في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 8 مشرفي بيع جملة في القاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي «الصعيد» ومحافظة البحر الأحمر.

- 15 مندوب بيع جملة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 4 محاسبين خبرة إناث أو ذكور.

- 4 مدخل بيانات إناث أو ذكور.

- 4 مناديب تحصیل.

- 2 منادیب کبار عملاء.

- 2 أخصائي موارد بشرية إناث أو ذكور.

- مدير حركة للسيارات.

- مدير مبيعات للتصدير.

ويجري التقديم لوظائف سبيرو سباتس Spiro Spathis عبر SALES@SPIROSPATHIS.COM، وإجراء المقابلات في العنوان: 6 مربع 1183- مربع الوزراء مساكن شيراتون.