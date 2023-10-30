56 وظيفة خالية في شركة سبيرو سباتس بعدة محافظات.. اعرف المطلوب

أعلنت شركة المياه الغازية سبيرو سباتس عن حاجتها لتعيين 56 موظفا في وظائف خالية بعدد من المحافظات، وذلك عقب زيادة معدل الإنتاج بعد إطلاق حملات دعم المنتج الوطني.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 56 وظيفة خالية في شركة سبيروسباتس في الإسكندرية والقاهرة وعدد من المحافظات، حيث يجري التقديم إليها عبر اليوم المفتوح للتوظيف لسبيرو سباتس، وذلك على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وظائف شركة سبيرو سباتس

وبحسب بيان شركة سبيرو سباتس، فإنه نظرا للتوسعات مطلوب للتعيين فورا التالي:

- 15 مندوب بيع تجزئة برخصة أو بدون في القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 8 مشرف بيع جملة القاهرة والجيزة ومحافظات وجه قبلي «الصعيد» ومحافظة البحر الأحمر.

- 15 مندوب بيع جملة القاهرة والجيزة والإسكندرية.

- 4 محاسبين خبرة إناث أو ذكور.

- 4 مدخل بيانات إناث أو ذكور.

- 4 مناديب تحصیل.

- 2 منادیب کبار عملاء.

- 2 أخصائي موارد بشرية إناث أو ذكور.

- مدير حركة للسيارات.

- مدير مبيعات للتصدير.

التقديم للوظائف شركة سبيرو سباتس

ويتم التقديم عبر SALES@SPIROSPATHIS.COM، وإجراء المقابلات في العنوان: 6 مربع 1183 - مربع الوزراء مساكن شيراتون.